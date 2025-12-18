"Цвяхи в мішках для ураження населення": боєць ППО про жахливу начинку дронів РФ (відео)

Російські ударні безпілотники типу "Шахед" дедалі частіше додатково начиняють металевими елементами — зокрема цвяхами, — щоб посилити ураження та збільшити кількість жертв серед цивільного населення. Такі дрони становлять смертельну загрозу не лише під час влучання, а й після збиття, адже їхні уламки можуть детонувати з відкладеним ефектом.

Як розповів в інтерв’ю Фокусу боєць протиповітряної оборони Денис "Пудж", російська армія свідомо змінює конструкцію "Шахедів" для максимального ураження людей. За його словами, нині ці безпілотники дедалі частіше оснащують додатковими осколковими елементами, що значно підвищують радіус ураження.

"Зараз вони додають туди осколкові уламки — фактично шрапнель, а також елементи, які можуть спрацювати вже після падіння", — пояснив Денис "Пудж".

Військовий зазначив, що у разі прямого влучання "Шахед" здатен завдати серйозних руйнувань житловій забудові. Зокрема, за певних умов безпілотник може знищити один або навіть два поверхи будинку, якщо удар припадає на несучі конструкції чи опори.

Відео дня

"Якщо він чітко заходить у стіну або в опору, то може просто "зняти" поверх чи навіть два", — уточнив боєць ППО.

Водночас не менш небезпечними, за його словами, є уламки після збиття безпілотника. Денис "Пудж" наголосив, що всередині "Шахеда" можуть залишатися вибухові елементи з відкладеною детонацією, які спрацьовують через певний час після падіння.

"Після збиття на землі інколи лишаються розривні елементи, які можуть здетонувати через годину або навіть пізніше", — застеріг він.

Окремо військовий звернув увагу на небезпечну практику, коли цивільні намагаються підійти до уламків або забрати їх із собою. За його словами, така необережність може мати фатальні наслідки, адже навіть зовні безпечний фрагмент дрона здатен містити вибухівку.

Найбільш цинічною, за словами Дениса "Пуджа", є практика начинення "Шахедів" мішками з цвяхами. Після падіння або вибуху вони розлітаються на значній площі, перетворюючи безпілотник на інструмент масового ураження цивільного населення.

"Були випадки, коли вони просто набивали мішки цвяхами й засовували їх у "Шахед". Він падає — і все це розлітається навколо, щоб уразити якомога більше людей", — розповів боєць.

Він підкреслив, що такі дії повністю спростовують заяви Росії про нібито удари виключно по військових цілях. Використання цвяхів та осколкових елементів, за його словами, не має жодного військового сенсу й свідчить про прицільний терор проти мирних міст.

"Вони ціляться не по об’єктах, а саме по живому населенню", — наголосив Денис "Пудж".

Варто зауважити, що подібні дії ворога є порушенням Женевські конвенції.

Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати "Шахеди" з подвійною бойовою частиною, і це робить їх буквально вдвічі смертоноснішими.

Також Фокус писав, що РФ збільшила кількість ангарів для зберігання БпЛА, які розташовуються просто на злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту.