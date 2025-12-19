Еволюція "Шахедів" у 2026 році: як звичайні БпЛА стануть "роєм" зі спеціалізацією та ракетами

Росія модифікує дрони-камікадзе "Шахед", і умовно прості безпілотники 2022 року перетворяться на багатофункціональні платформи, які працювати як рій, пояснив авіаексперт. Пристрої вже навчились змінювати ціль у польоті та озброїли ракетами. Далі одну БпЛА "захищатимуть рій", інші — виконуватимуть бойові завдання. Чому російські "Шахеди" стануть більш небезпечними у 2026 році і чим вони схожі на Tomahawk?

Американські крилаті ракети Tomahawk мають "банк цілей" і можуть змінювати точку удару по каналу зв'язку, пояснив авіаексперт та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в інтерв'ю медіа "24 канал". Модифіковані "Шахеди" отримали мобільний зв'язок та mesh-мережі й віднедавна також "навчились" змінювати курс та ціль, отримавши команду по каналу зв'язку. У 2026 році росіяни нададуть дронам нові можливості і вони працюватимуть роєм з "поділом праці" між окремими БпЛА та за допомогою ШІ.

Храпчинський у розмові з журналістами розповів, як можуть змінитись засоби ураження ЗС РФ і, серед іншого, у якому напрямку відбуватиметься еволюція "Шахедів". Сьогоднішні російські ударні дрони стійкі до РЕБ, збирають інформацію, передають відео, координати (GPS, SIM-карти) і дані про роботу ППО, коли з мережі "випадають" пристрої у тій чи іншій точці. На думку експерта, у новому році ударні дрони-камікадзе стануть "керованими, мережевими й багатофункціональними".

"Шахеди" РФ — нові можливості 2026 року

Авіаексперт описав можливу еволюцію "Шахеда" у 2026 році.

Росіяни допрацюють ідею про озброєння дрона ракетою "повітря-повітря" і таким чином деякі БпЛА зможуть охороняти інших. Ракета стане додатковою зброєю, захищатиме від вертольотів та дронів-перехоплювачів, атакуватиме мобільні вогневі групи. Група "Шахедів" перетвориться у рій, який розпізнаватиме загрози ("бачитимуть", чи це літак, чи вертоліт, чи перехоплювач), маневруватимуть залежно від загрози або атакуватимуть її. "Шахеди" можуть стати платформами, з яких злітатимуть FPV-дрони. На думку Храпчинського, це "вже реалістичний сценарій".

Храпчинський підсумував, чого очікувати у новому році: росіяни запускатимуть у серію "Шахеди" з "комбінованими рішеннями". Щоб впоратись з такою загрозою, Україні слід запровадити системи боротьби з mesh-мережами, "відсікати" роботу підозрілих SIM-карток (якщо вони за певних умов раптом несуться на швидкості 100 км/год), шукати разом з європейцями цілісне та дешеве рішення ППО.

Зазначимо, у серпні фахівці пояснили, чому небезпечні реактивні "Шахеди", які з'явились в небі України. Під час однієї з атаки безпілотники цього типу атакували, наприклад, Київ, підлітаючи відразу з кількох напрямків. Військово-політичний огляда Олександр Коваленко зауважив, що такого типу безпілотники можуть рухатись зі швидкістю 500 км/год, і росіяни намагаються зрозуміти, чи впораються з ними українські дрони-перехоплювачі.

Нагадуємо, 18 грудня український військовий повідомив про додаткові загрози від "Шахедів", скільки росіяни почали їх наповнювати "начинкою", яка смертельно небезпечна для цивільних.