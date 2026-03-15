Російський дрон атакував блокпост на Чернігівщині, загинув військовий, — МВА

Ударний дрон РФ атакував блокпост українських захисників на Чернігівщині, в результаті чого загинув один український військовий. Також повідомляється про кількох постраждалих унаслідок атаки.

Російський безпілотник влучив у контрольний пункт поблизу села Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району, повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

Згодом Брижинський зазначив, що внаслідок атаки є загиблий та поранені серед військовослужбовців. Також постраждав один представник Нацполіції.

Наразі повідомляється про одного загиблого та кількох постраждалих

"На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби", — зазначив начальник Чернігівської МВА.

Раніше Фокус розповідав про встановлення антидронового захисту для прифронтових доріг. Перелік магістралей протяжністю 600 км було сформовано міністерством оборони, міністерством охорони здоров'я та міністерством розвитку громад та територій.

Згодом стало відомо, що "Шахед" упав за 30 м від прикордонників. Ударна хвиля "знесла" бійця МВГ з машини, а всі бійці залишилися неушкодженими.