Тело бойца "Лемберга" почти месяц находилось в Чернигове, когда его отец убил Парубия, — СМИ

Тело погибшего украинского военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова, позывной "Лемберг", долгое время находилось в Чернигове после обмена тел погибших, когда его отец совершил покушение на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Российские обещания передать тело сына в обмен на преступление оказались ложными.

По данным издания "Весть", обмен телами состоялся еще в июле 2025 года, тогда в Чернигов было направлено 30 тел. Руководитель Черниговского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Юрий Полюк сообщал, что после вскрытия проводятся все необходимые экспертизы, в частности отбор образцов ДНК, и только после следственного решения тело готовят к захоронению. Он отмечал, что этот процесс обычно длится от трех месяцев до полугода, хотя иногда опознание происходит и быстрее.

20 февраля стало известно, что среди тел, доставленных в Чернигов, обнаружили тело Михаила-Виктора Сцельникова, которого долгое время считали пропавшим без вести. Его мать, Елена Чернинька, сообщила об этом в Facebook и отметила, что совпадение сравнительной молекулярной экспертизы составило почти 100%. Она добавила, что тело будет доставлено на захоронение во Львов примерно через две недели.

Кроме того, сегодня, 27 февраля тело героя вернули в родной город после почти трех лет с момента гибели.

Стоит заметить, что отец погибшего, Михаил Сцельников, совершил убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Он объяснял следствию, что преступление якобы должно было обеспечить получение тела сына от российской стороны, выбрав Парубия из-за того, что знал, где он проживает. В суде он признал вину и подтвердил, что действовал якобы из-за "мести власти" и надежды попасть на обмен в Россию для получения тела сына.

Известно, что стрельба произошла 30 августа 2025 года около полудня во Львове на улице Ефремова. К тому времени, как пишет издание, тело Лемберга уже больше месяца находилось в морге Чернигова, и в целом эта информация опровергает любые версии о "получении тела в обмен на преступление".

Убийство Андрея Парубия: что об этом известно

Напомним, что 30 августа во Львове неизвестный застрелил бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Нападавший подошел к политику в форме курьера службы доставки Glovo и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия.

Примерно через 36 часов после совершения убийства полиция задержала убийцу Андрея Парубия в Хмельницкой области. В частности, следствие сообщило, что киллер совершил около 8 выстрелов и пытался скрыть следы содеянного. Также тогда правоохранители начали предполагать след спецслужб РФ в этом деле.

Впоследствии СМИ рассказали, что российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, который считается пропавшим без вести на войне. Как отметили журналисты, убийца признался следователям, что якобы пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами из-за личной трагедии — исчезновения его сына.

Также Фокус писал, что сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады и пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года.

Позже мать погибшего украинского воина Елена Чернинька и бывшая жена убийцы призналась, что Михаил Сцельников поссорился со своим сыном после того, как он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. И после ссоры сын везде заблокировал отца.