Не был патриотом: вероятный убийца Парубия поссорился с сыном, когда тот пошел воевать с РФ

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия — Михаил Сцельников поссорился со своим сыном после того, как он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

После ссоры сын везде заблокировал отца, сообщила бывшая жена Сцельникова и мать погибшего украинского воина Елена Чернинька.

"Когда Лемберг (позывной ее сына, — ред.) пошел на войну, они очень поссорились. И Лемберг везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет", — написала Чернинька.

Она уточнила, что ее сын — Михаил-Виктор воевал под Киевом, Запорожьем, Николаевом, а потом сам попросил о переводе в 93 бригаду под Бахмут, который на то время был одной из самых горячих точек на фронте.

По словам Елены, она разошлась с бывшим мужем в 1998 году, а документы о разводе оформили в 2000 году.

"Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Как то на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко", — пояснила Чернинька.

Женщина подчеркнула, что после гибели сына ей пришлось общаться с его отцом.

"Документы, следователи, ДНК и так далее. Ни дружбы, ни вражды не было. Наше не частое общение было только по поводу исчезновения сына", — отметила Чернинька.

Она также заявила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали всю ее семью.

"Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", — подчеркнула Чернинька.

Пост Елены Чернинькой Фото: скриншот

Напомним, 2 сентября в Национальной полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве Парубия действовал самостоятельно.

В этот же день нардеп Николай Княжицкий заявил. что Парубий служил в одной части с сыном подозреваемого.