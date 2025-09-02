Парубий служил в одной части с сыном подозреваемого, — нардеп

История о поисках тела погибшего сына и отчаяние по этому поводу не может быть правдой, поскольку отец Михаил Сцельников не общался с ним 27 лет, а "Лемберга" все эти годы воспитывала одна мать, говорит нардеп Николай Княжицкий.

Подозреваемый в убийстве украинского политика Андрея Парубия львовянин Михаил Сцельников не мог мстить за потерю сына — военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг", потому что не общался с ним 27 лет. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

По его мнению, история об отце в отчаянии, который хочет искать сына странная. Депутат объясняет, что знает маму пропавшего на войне Михаила-Виктора "Лемберга" — она известная писательница и фотограф, которая работает с "Эспрессо".

Депутат рассказывает, что в начале полномасштабного российского вторжения он видел Михаила в Киеве — они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальон добровольцами.

"Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты ЕС записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. Его фото в форме с оружием на блокпостах с тех времен. И Андрей, и Михаил и его мама Елена — патриоты Украины. Как и Кристина Парубий, племянница Андрея, которая не раз в эфире "Эспрессо" представляла книгу о "Лемберге" и мероприятиях в его честь. И да — они с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части", — рассказал Княжицкий.

Он отметил, что в противовес этому отца "Лемберга" никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад, и имел другую семью и ребенка во втором браке, которого тоже оставил и считался неплательщиком алиментов.

"Поэтому рассказ о любящем отце — выдумка и легенда. А вот как объект для вербовки и сценария это идеальный", — написал депутат.

Как пишет "Эспрессо", мать "Лемберга" Елена Чернинька тоже подтверждает, что не общалась с отцом ее сына долгих 27 лет.

"С подсудимым мы не поддерживали связи уже 27 лет. Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", — сообщила Елена.

Убийство Андрея Парубия — что известно

Во Львове 30 августа убили народного депутата от "Европейской солидарности" и экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что его поступок был местью украинской власти.

Галицкий районный суд Львова назначил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО.