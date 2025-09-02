Парубій служив в одній частині із сином підозрюваного, — нардеп

Історія про пошуки тіла загиблого сина і розпач з цього приводу не може бути правдою, оскільки батько Михайло Сцельніков не спілкувався з ним 27 років, а "Лемберга" всі ці роки виховувала одна мати, говорить нардеп Микола Княжицький.

Підозрюваний у вбивстві українського політика Андрія Парубія львів’янин Михайло Сцельніков не міг мститися за втрату сина — військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельніков з позивним "Лемберг", бо не спілкувався з ним 27 років. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

На його думку, історія про батька у розпачі, який хоче шукати сина дивна. Депутат пояснює, що знає маму зниклого на війні Михайла-Віктора "Лемберга" — вона відома письменниця і фотографиня, яка півпрацює з "Еспресо".

Депутат розповідає, що на початку повномасштабного російського вторгнення він бачив Михайла у Києві — вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206-й батальйон добровольцями.

"Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати ЄС записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів. І Андрій, і Михайло і його мама Олена — патріоти України. Як і Христина Парубій, племінниця Андрія, яка не раз в ефірі "Еспресо" представляла книгу про "Лемберга" і заходи на його честь. І так — вони з Андрієм Парубієм на початку війни були разом в одній частині", — розповів Княжицький.

Він наголосив, що на противагу цьому батька "Лемберга" ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому, і мав іншу родину і дитину у другому шлюбі, яку теж залишив і рахувався неплатником аліментів.

"Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербовки і сценарію це ідеальний", — написав депутат.

Як пише "Еспресо", мати "Лемберга" Олена Чернінька теж підтверджує, що не спілкувалася з батьком її сина довгих 27 років.

"Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена", - повідомила Олена.

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

У Львові 30 серпня вбили народного депутата від "Європейської солідарності" та ексголову Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному та заявив, що його вчинок був помстою українській владі.

Галицький районний суд Львова призначив підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді 60 діб у СІЗО.