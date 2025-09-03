Не був патріотом: ймовірний вбивця Парубія посварився з сином, коли той пішов воювати з РФ

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія — Михайло Сцельніков посварився зі своїм сином після того, як він долучився до лав Збройних сил України.

Після сварки син скрізь заблокував батька, повідомила колишня дружина Сцельнікова та мати загиблого українського воїна Олена Чернінька.

"Коли Лемберг (позивний її сина, — ред.) пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні", — написала Чернінька.

Вона уточнила, що її син — Михайло-Віктор воював під Києвом, Запоріжжям, Миколаєвом, а потім сам попросив про переведення в 93 бригаду під Бахмут, який на той час був однієї з найгарячіших точок на фронті.

За словами Олени, вона розійшлась з колишнім чоловіком у 1998 році, а документи про розлучення оформили у 2000 році.

"Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко", — пояснила Чернінька.

Жінка підкреслила, що після загибелі сина їй довелось спілкуватись з його батьком.

"Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина", — зазначила Чернінька.

Вона також заявила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували всю її родину.

"Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена", — наголосила Чернінька.

Пост Олени Чернінької Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 вересня у Національній поліції повідомили, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв самостійно.

У цей же день нардеп Микола Княжицький заявив. що Парубій служив в одній частині із сином підозрюваного.