Тіло бійця "Лемберґа" майже місяць перебувало у Чернігові, коли його батько вбив Парубія, — ЗМІ

Тіло загиблого українського військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельнікова, позивний "Лемберґ", тривалий час перебувало у Чернігові після обміну тіл загиблих, коли його батько скоїв замах на колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Російські обіцянки передати тіло сина в обмін на злочин виявилися хибними.

За даними видання "Вість", обмін тілами відбувся ще у липні 2025 року, тоді до Чернігова було направлено 30 тіл. Керівник Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Полюк повідомляв, що після розтину проводяться всі необхідні експертизи, зокрема відбір зразків ДНК, і лише після слідчого рішення тіло готують до поховання. Він зазначав, що цей процес зазвичай триває від трьох місяців до пів року, хоча іноді впізнання відбувається і швидше.

20 лютого стало відомо, що серед тіл, доставлених у Чернігів, виявили тіло Михайла-Віктора Сцельнікова, якого тривалий час вважали зниклим безвісти. Його мати, Олена Чернінька, повідомила про це у Facebook та зазначила, що збіг порівняльної молекулярної експертизи склав майже 100%. Вона додала, що тіло буде доставлено на поховання у Львів приблизно через два тижні.

Крім того, сьогодні, 27 лютого тіло героя повернули до рідного міста після майже трьох років з моменту загибелі.

Варто зауважити, що батько загиблого, Михайло Сцельніков, скоїв убивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Він пояснював слідству, що злочин нібито мав забезпечити отримання тіла сина від російської сторони, обравши Парубія через те, що знав, де він проживає. У суді він визнав провину та підтвердив, що діяв нібито через "помсту владі" і надію потрапити на обмін до Росії для отримання тіла сина.

Відомо, що стрілянина сталася 30 серпня 2025 року близько полудня у Львові на вулиці Єфремова. На той час, як пише видання, тіло Лемберга вже більше місяця перебувало у морзі Чернігова, і в цілому ця інформація спростовує будь-які версії про "отримання тіла в обмін на злочин".

Вбивство Андрія Парубія: що про це відомо

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Нападник підійшов до політика у формі кур’єра служби доставки Glovo і здійснив кілька пострілів, після чого зник з місця події.

Приблизно через 36 годин після скоєння вбивства поліція затримала вбивцю Андрія Парубія на Хмельниччині. Зокрема, слідство повідомило, що кілер здійснив близько 8 пострів та намагався приховати сліди скоєного. Також тоді правоохоронці почали припускати слід спецслужб РФ у цій справі.

Згодом ЗМІ розповіли, що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться син, який вважається зниклим безвісти на війні. Як зауважили журналісти, вбивця зізнався слідчим, що нібито пішов на співпрацю з російськими спецслужбами через особисту трагедію – зникнення його сина.

Також Фокус писав, що син Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади та зник безвісти під Бахмутом у травні 2023 року.

Пізніше мати загиблого українського воїна Олена Чернінька та колишня дружина вбивці зізналася, що Михайло Сцельніков посварився зі своїм сином після того, як він долучився до лав Збройних сил України. І після сварки син скрізь заблокував батька.