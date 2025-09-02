Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на фронті: ЗМІ назвали бригаду, в якій він служив

Син Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади та зник безвісти під Бахмутом у травні 2023 року. Попри офіційний статус зниклого, побратими підтверджують його загибель у боях.

Related video

За інформацією журналістів "Слідства.Інфо", на сайті Clarity-Project є дані про військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який розшукується як зниклий безвісти. Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова розповіла, що боєць із позивним "Лемберґ" служив у розвідці 3-го механізованого батальйону і загинув у травні 2023-го.

Офіційно він залишається у статусі зниклого, оскільки тіло не було знайдено, пояснила голова патронатної служби бригади Аліна Карнаухова. Військовий вважається зниклим від 20 травня 2023 року.

Також Фокус писав, що про смерть сина розповідала його мати, письменниця Олена Чернінька, яка присвятила йому книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач". У своїх публікаціях у Facebook вона неодноразово згадувала про загибель бійця навесні 2023 року. Цю інформацію також підтвердила компанія TurnKey Lender, де Сцельніков працював програмістом до війни.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія з’ясувалося, що його ім’я — Михайло Вікторович Сцельніков, 1973 року народження. Правоохоронці поки що не підтвердили офіційно родинний зв’язок між підозрюваним та загиблим воїном.

Затримання вбивці Андрія Парубія: що наразі відомо

Нагадаємо, у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія підозрюють 52-річного жителя Львова. Його затримали на території Хмельницької області. У Нацполіції зазначили, що чоловік тривалий час готувався до злочину: стежив за політиком, планував дії, а зрештою здійснив постріл. Правоохоронцям знадобилося лише півтори доби, щоб вийти на його слід і затримати.

1 вересня у залі суду підозрюваний вперше озвучив власну версію мотивів. Він заявив, що це була його особиста помста українській владі, заперечивши будь-який шантаж із боку Росії. Пояснюючи свій вибір, чоловік сказав, що обрав саме Парубія, бо "він був поруч". Також додав, що хотів би, аби його обміняли, і він отримав можливість поїхати до РФ, щоб знайти тіло свого сина, зниклого на війні.

Того ж дня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного — Михайла Сцельнікова. Його взяли під варту строком на 60 діб без права внесення застави та відправили до слідчого ізолятора.