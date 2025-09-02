Сын подозреваемого в убийстве Парубия погиб на фронте: СМИ назвали бригаду, в которой он служил

Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады и пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года. Несмотря на официальный статус пропавшего, собратья подтверждают его гибель в боях.

Related video

По информации журналистов "Слідства.Інфо", на сайте Clarity-Project есть данные о военном Михаиле-Викторе Сцельникова, который разыскивается как пропавший без вести. Пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова рассказала, что боец с позывным "Лемберг" служил в разведке 3-го механизированного батальона и погиб в мае 2023-го.

Официально он остается в статусе пропавшего, поскольку тело не было найдено, пояснила глава патронатной службы бригады Алина Карнаухова. Военный считается пропавшим с 20 мая 2023 года.

Также Фокус писал, что о смерти сына рассказывала его мать, писательница Елена Чернинька, которая посвятила ему книгу "Лемберг: мамочка, ну не плачь". В своих публикациях в Facebook она неоднократно упоминала о гибели бойца весной 2023 года. Эту информацию также подтвердила компания TurnKey Lender, где Сцельников работал программистом до войны.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия выяснилось, что его имя — Михаил Викторович Сцельников, 1973 года рождения. Правоохранители пока не подтвердили официально родственную связь между подозреваемым и погибшим воином.

Задержание убийцы Андрея Парубия: что сейчас известно

Напомним, в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия подозревают 52-летнего жителя Львова. Его задержали на территории Хмельницкой области. В Нацполиции отметили, что мужчина долгое время готовился к преступлению: следил за политиком, планировал действия, а в конце концов совершил выстрел. Правоохранителям понадобилось всего полтора суток, чтобы выйти на его след и задержать.

1 сентября в зале суда подозреваемый впервые озвучил собственную версию мотивов. Он заявил, что это была его личная месть украинской власти, отрицая любой шантаж со стороны России. Объясняя свой выбор, мужчина сказал, что выбрал именно Парубия, потому что "он был рядом". Также добавил, что хотел бы, чтобы его обменяли, и он получил возможность поехать в РФ, чтобы найти тело своего сына, пропавшего на войне.

В тот же день Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого — Михаила Сцельникова. Его взяли под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога и отправили в следственный изолятор.