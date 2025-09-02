Смерть Парубия: погибший сын подозреваемого может быть айтишником из Львова, — СМИ (фото)

Подозреваемый в смерти украинского политика Андрея Парубия является, вероятно, отцом программиста из Львова, который погиб в 2023 году во время российско-украинской войны. Имя погибшего — Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг". Правоохранители не подтвердили информацию.

О смерти воина с позывным "Лембрег" сообщила мать, Елена Чернинька, написали в новостном Telegram-канале "Украина Online: Новости | Политика". Компания TurnKey Lender, в которой он работал, сообщила, что сотрудник действительно погиб и его звали Михаил-Виктор Сцельников. При этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения стало известно, что имя подозреваемого — Михаил Викторовчи Сцельников, 1973 года рождения.

Боец "Лемберг" погиб весной 2023 года, говорится в одном из сообщений Чернинькой. О трагическом событии мать вспоминала в 2024 году и 18 мая 2025 года, свидетельствуют ее сообщения на Facebook.

Боец "Лемберг" погиб весной 2023 года

На странице Facebook Елены Черниньки есть серия сообщений о сыне — Михаиле "Лемберге". Среди прочего, как выяснилось, боец воевал в Бахмуте.

Смерть Парубия — книга о бойце "Лемберга" Фото: Facebook

В то же время, на портале "Высокий Замок" весной 2025 года написали о еще одном бойце с таким же позывным, который воюет как оператор дронов.

Информацию о возможной связи подозреваемого в убийстве Парубия и программиста из Львова правоохранители пока не подтвердили.

