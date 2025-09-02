Смерть Парубія: загиблий син підозрюваного може бути айтішником зі Львова, — ЗМІ (фото)

Підозрюваний у смерті українського політика Андрія Парубія є, ймовірно, батьком програміста за Львова, який загинув у 2023 році під час російсько-української війни. Ім'я загиблого — Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберг". Правоохоронці не підтвердили інформацію.

Про смерть воїна з позивним "Лембрег" повідомила матір, Олена Чернінька, написали у новинному Telegram-каналі "Україна Online: Новини | Політика". Компанія TurnKey Lender, у якій він працював, повідомила, що співробітник дійсно загинув і його звали Михайло-Віктор Сцельніков. При цьому під час судового засідання з обрання запобіжного заходу стало відомо, що ім'я підозрюваного — Михайло Вікторовчи Сцельніков, 1973 року народження.

Боєць "Лемберг" загинув весною 2023 року, ідеться у одному з дописів Чернінької. Про трагічну подію матір згадувала у 2024 році та 18 травня 2025, свідчать її дописи на Facebook.

Смерть Парубія - як виглядає боєць "Лемберг" Фото: Скриншот Смерть Парубія - матір про смерть сина, бійця "Лемберга" Фото: Скриншот

Новина доповнюється …