РФ ударила дроном по райотделу полиции в Черниговской области: есть пострадавший (фото)

20 апреля российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Прилуки в Черниговской области. В результате атаки пострадал по меньшей мере один гражданский, также зафиксированы пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

В заметке на официальной странице в Telegram полиции Черниговской области отмечается, что в результате удара возник пожар на территории районного отдела полиции. Кроме того, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. Правоохранители сообщили, что по факту обстрела начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Информацию об атаке также подтвердил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. По его словам, российские беспилотники попали по городу, что повлекло возгорание на территории райотдела полиции и повреждение гражданской инфраструктуры и транспортных средств. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем среди гражданского населения, другие обстоятельства уточняются.

В то же время глава области сообщил о существенном усилении атак в регионе в течение последней недели. По его словам, через Черниговщину и непосредственно по населенным пунктам было запущено более 300 ударных беспилотников типа "Герань" и "Гербера". Из них 182 были сбиты силами обороны, часть удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы или они были потеряны локально.

ВС РФ атаковали Черниговскую область

Кроме этого, в течение последних суток русские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговском и Прилуцком районах. Под обстрелы попала и Семеновка, где повреждены жилые дома и автомобиль.

Напомним, что 7 апреля враг ударил по центру города Прилуки в Черниговской области. В частности, местные услышали три взрыва, после чего загорелось здание Прилуцкого городского совета. Более того, в тот же день российские войска нанесли удар беспилотником по центральной части Новгорода-Северского, и под атаку попало здание государственной налоговой инспекции.

