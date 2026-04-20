Россияне дронами атаковали города Украины: есть пострадавшие и значительные разрушения

В ночь на 20 апреля армия РФ в очередной раз атаковала Украину дронами. Под ударами были Харьковщина, Киевщина и Кривой Рог.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины уже сообщили, что атака продолжалась с 18:00 19 апреля. Враг запустил 142 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Герберу", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым. 113 вражеских БпЛА удалось сбить, или подавить, но зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях. Фокус собрал все, что известно о последствиях.

Атака на Киевщину — возник пожар в жилых домах

В Киевской области Россия нанесла удар по жилому сектору, травмирован один человек. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме.

Відео дня

"Травмирован 51-летний человек. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Пожар ликвидирован", — сообщили в ГСЧС.

В Броварской городской общине уточнили, что из-за российской атаки повреждены два частных дома, четыре транспортных средства. Также выбиты окна в квартире многоквартирного дома и в помещении бассейна.

Трое пострадавших на Харьковщине — россияне ударили по жилому дому

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских оккупантов на Великий Бурлук пострадали три человека.

"Сегодня ночью враг попал беспилотниками в трехквартирный жилой дом. В результате попаданий в доме возник масштабный пожар на площади 200 кв. м. К сожалению, пострадали 3 жителей", — рассказали спасатели и отметили, что работать пришлось в сверхсложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома.

Также ночью 20 апреля в поселке Шевченково в результате атаки БпЛА горела крыша хозяйственной постройки, повреждены 3 частных домовладения. Всего в Харьковской области спасатели ГСЧС привлекались к тушению 9 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Богодуховском, Изюмском, Купянском и Лозовском районах области.

Атака на Кривой Рог — в Днепропетровской области повреждена инфраструктура

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что род утро враг атаковал "шахидом" объект инфраструктуры в городе. Продолжается аварийно-спасательная операция. Есть пострадавшие многоэтажные жилые дома. Травмирован 39-летний мужчина.

Всего в Днепропетровской области в результате российских атак пострадали 6 человек.

Вечером и ночью россияне атаковали Никопольский район. В результате обстрелов пять человек получили ранения, трое из них госпитализированы. Одного из пострадавших в больницу доставили специалисты ГСЧС.

В районном центре и 4 громадах повреждены предприятия, инфраструктура, многоквартирный и частные дома, хозяйственная постройка. В городе Никополь в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом.

В Синельниковском районе враг атаковал три громады. Возник пожар в жилой застройке — загорелась крыша частного дома и хозяйственная постройка. Также повреждена инфраструктура.

Херсонская область — россияне убили человека

За сутки россияне атаковали населенные пункты Херсонской области и сам город Херсон.

"Били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 26 частных домов. также оккупанты изуродовали частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения", — сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Напомним, российские войска в течение последних дней активизировали штурмовые действия практически по всей линии фронта, применяя небольшие механизированные и моторизованные подразделения. Аналитики предположили, зачем это делается, но эффективность тактики оккупантов вызывает сомнения.

А в ночь на 19 апреля ВС РФ массированно атаковали "Шахедами" Чернигов: пострадали жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение.