Росіяни дронами атакували міста України: є постраждалі та значні руйнування

У ніч на 20 квітня армія РФ вчергове атакувала Україну дронами. Під ударами були Харківщина, Київщина та Кривий Ріг.

У Повітряних силах Збройних сил України вже повідомили, що атака тривала із 18:00 19 квітня. Ворог запустив 142 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Герберу", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим. 113 ворожих БпЛА вдалось збити, чи подавити, але зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки.

Атака на Київщину — виникла пожежа в житлових будинках

У Київській області Росія завдала удару по житловому сектору, травмовано одну людину. У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку.

"Травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізовано, їй надається необхідна медична допомога. Пожежу ліквідовано", — повідомили у ДСНС.

У Броварській міській громаді уточнили, що через російську атаку пошкоджено два приватні будинки, чотири транспортні засоби. Також вибиті вікна у квартирі багатоквартирного будинку та у приміщенні басейну.

Троє постраждалих на Харківщині — росіяни вдарили по житловому будинку

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки російських окупантів на Великий Бурлук постраждали троє людей.

"Сьогодні вночі ворог поцілив безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. На жаль, постраждали 3 мешканців", — розповіли рятувальники та зазначили, що працювати довелось у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі.

Також вночі 20 квітня у селищі Шевченкове внаслідок атаки БпЛА горів дах господарської споруди, пошкоджено 3 приватні домоволодіння. Загалом у Харківській області рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, та Лозівському районах області.

Атака на Кривий Ріг — в Дніпропетровській області пошкоджена інфраструктура

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що рід ранок ворог атакував "шахідом" обʼєкт інфраструктури у місті. Триває аварійно-рятувальна операція. Є постраждалі багатоповерхові житлові будинки. Травмований 39-річний чоловік.

Загалом у Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждали 6 людей.

Увечері та вночі росіяни атакували Нікопольський район. Внаслідок обстрілів п'ять людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Одного з постраждалих до лікарні доправили фахівці ДСНС.

У районному центрі та 4 громадах пошкоджені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний та приватні будинки, господарська споруда. У місті Нікополь внаслідок обстрілу зайнявся двоповерховий житловий будинок.

У Синельниківському районі ворог атакував три громади. Виникла пожежа у житловій забудові – зайнявся дах приватного будинку та господарська споруда. Також пошкоджена інфраструктура.

Херсонська область — росіяни вбили людину

За добу росіяни атакували населенні пункти Херсонської області та саме місто Херсон.

"Били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення", — повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів активізували штурмові дії практично по всій лінії фронту, застосовуючи невеликі механізовані та моторизовані підрозділи. Аналітики припустили, навіщо це робиться, але ефективність тактики окупантів викликає сумніви.

А у ніч на 19 квітня ЗС РФ масовано атакували "Шахедами" Чернігів: постраждали житлові будинки, медична установа та заклад освіти.