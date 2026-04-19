Росіяни масовано атакували Чернігів "Шахедами": постраждали медустанова і заклад освіти, є поранені (відео)

У ніч на 19 квітня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Під масованим ударом опинився Чернігів, де відомо про низку наслідків.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, а також освітній заклад. Про наслідки повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові почали лунати близько 01:00 години, інформувало "Суспільне". Повітряні сили перед цим попереджали про рух ворожих дронів на місто зі східного напрямку.

Спершу у МВА заявили, що на тлі масованої атаки у місті зафіксовано падіння "Шахедів". Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загорілися щонайменше два приватних житлових будинки. Також пошкоджень зазнав один із закладів освіти у Чернігові, який саме — наразі не уточнюють.

Брижинський також написав про постраждалих внаслідок атаки. Інформація щодо цього уточнюється.

Близько 02:00 години у Чернігівській міській раді повідомили, що у місті зафіксовано загалом чотири локації ударів російських "Шахедів", пише "Суспільне". На момент публікації зафіксовано атаку по закладу освіти, медичному закладу, що не функціонує, а також кількох приватних житлових будинках, розташованих у різних районах Чернігова.

Дані щодо наслідків та кількості постраждалих встановлюються.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни атакували безпілотниками маршрутку та вантажівку у Дніпропетровській області: серед постраждалих — дитина.

Також 18 квітня ворог вдарив дронами по порту в Одеській області: постраждав чоловік.