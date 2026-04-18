Росіяни атакували маршрутку та вантажівку FPV-дроном: серед постраждалих є дитина

Російські окупанти атакували рейсовий мікроавтобус у Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині. Ворог бив по регіону FPV-дронами.

Внаслідок влучання по мікроавтобусу відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Загалом поранення дістали четверо людей — 65-річний водій та троє пасажирів: 14-річний хлопчик і дві жінки 73 й 82 років.

Одна жінка ушпиталена. Дитині надали допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Водночас голова Нікопольської РВА Іван Базилюк повідомив, що росіяни також атакували вантажівку у Червоногригорівській громаді. Про те, чи дістав водій поранень, наразі невідомо.

Базилюк закликав всіх дотримуватися низки правил:

по можливості обмежити пересування територіями поблизу прибережної зони та відкритими ділянками доріг;

бути максимально уважними під час поїздок;

не зупинятися без нагальної потреби на відкритій місцевості;

обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Відео дня

Нагадаємо, що у ніч на 18 квітня росіяни запустили десятки ударних безпілотників по Україні. Вибухи на тлі атаки пролунали у Запоріжжі, Сумах та в Одеській області, відомо про руйнування внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, 17 квітня директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський заявив, що РФ планує масовано атакувати Україну до 7 разів на місяць.

До цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за даними української розвідки Росія готується здійснювати до семи масованих атак по Україні щомісяця. За його словами, під масованим ударом мається на увазі застосування щонайменше 400 безпілотників разом із не менш як 20 ракетами.

Вранці 17 квітня в ОВА повідомили, що росіяни масовано атакували Дніпропетровщину, використовуючи дрони, артилерію та ракети.