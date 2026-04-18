Россияне атаковали маршрутку и грузовик FPV-дроном: среди пострадавших есть ребенок

Российские оккупанты атаковали рейсовый микроавтобус в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области. Враг бил по региону FPV-дронами.

В результате попадания по микроавтобусу известно о четырех пострадавших, среди них — ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В общем ранения получили четыре человека — 65-летний водитель и трое пассажиров: 14-летний мальчик и две женщины 73 и 82 лет.

Одна женщина госпитализирована. Ребенку оказали помощь, она будет лечиться амбулаторно.

В то же время председатель Никопольской РВА Иван Базилюк сообщил, что россияне также атаковали грузовик в Червоногригорьевской громаде. О том, получил ли водитель ранения, пока неизвестно.

Базилюк призвал всех придерживаться ряда правил:

по возможности ограничить передвижение территориями вблизи прибрежной зоны и открытыми участками дорог;

быть максимально внимательными во время поездок;

не останавливаться без крайней необходимости на открытой местности;

обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на 18 апреля россияне запустили десятки ударных беспилотников по Украине. Взрывы на фоне атаки прозвучали в Запорожье, Сумах и в Одесской области, известно о разрушениях в результате обстрела.

Напомним, 17 апреля директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил, что РФ планирует массированно атаковать Украину до 7 раз в месяц.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по данным украинской разведки Россия готовится осуществлять до семи массированных атак по Украине ежемесячно. По его словам, под массированным ударом подразумевается применение не менее 400 беспилотников вместе с не менее чем 20 ракетами.

Утром 17 апреля в ОВА сообщили, что россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, используя дроны, артиллерию и ракеты.