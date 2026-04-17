До 400 дронов и 20 ракет: как РФ готовится к массированным атакам по Украине, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал новые подробности о подготовке России к атакам на Украину. Враг использует ракеты и сотни беспилотников в своих атаках на украинские города.

Главный украинский дипломат заявил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к массированным атакам по Украине семь раз в месяц. Такое заявление он сделал во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу, пишет "Интерфакс Украина".

"По данным нашей разведки, они (россияне — ИФ-У) готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", — сказал Сибига.

Атаки РФ по Украине: почему враг меняет свою стратегию

17 апреля российские оккупанты с самого утра бьют по территории Днепропетровской области. Враг использует беспилотники, артиллерию и ракеты. Всего более 20 раз российские оккупанты прицельно бьют по двум районам Днепропетровской области. В Днепре была повреждена городская инфраструктура, в частности, троллейбусное депо, обломками был посечен троллейбус.

Также Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, привлекая свои стратегические резервы для переброски не менее 20 тысяч военных. Имея на местах около 680 тысяч солдат, РФ стремится захватить всю территорию Донбасса до сентября этого года. Об этом 16 апреля сообщило издание The Financial Times со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также атака России 15-16 апреля стала одной из самых длинных за последнее время — удары не прекращались почти полтора суток, переходя из дня в ночь и снова в утро. Эксперты сходятся во мнении: ключевой стала не только массированность, а именно продолжительность и растянутость во времени, которая истощает ПВО и давит на гражданское население.