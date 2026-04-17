До 400 дронів і 20 ракет: як РФ готується до масованих атак по Україні, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів нові подробиці про підготовку Росії до атак на Україну. Ворог використовує ракети та сотні безпілотників у своїх атаках на українські міста.

Головний український дипломат заявив, що за даними української розвідки, Росія готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць. Таку заяву він зробив під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю, пише "Інтерфакс Україна".

"За даними нашої розвідки, вони (росіяни – ІФ-У) готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", — сказав Сибіга.

17 квітня російські окупанти від самого ранку б'ють по території Дніпропетровської області. Ворог використовує безпілотники, артилерію та ракети. Загалом понад 20 разів російські окупанти прицільно б'ють по двох районах Дніпропетровської області. У Дніпрі була пошкоджена міська інфраструктура, зокрема, тролейбусне депо, уламками був посічений тролейбус.

Також Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, залучаючи свої стратегічні резерви для перекидання щонайменше 20 тисяч військових. Маючи на місцях близько 680 тисяч солдатів, РФ прагне захопити всю територію Донбасу до вересня цього року. Про це 16 квітня повідомило видання The Financial Times з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також атака Росії 15–16 квітня стала однією з найдовших за останній час — удари не припинялися майже півтори доби, переходячи з дня в ніч і знову в ранок. Експерти сходяться на думці: ключовою стала не лише масованість, а саме тривалість і розтягнутість у часі, яка виснажує ППО та тисне на цивільне населення.