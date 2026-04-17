Понад 20 атак: Росія зранку масовано обстрілює Дніпропетровщину (фото)

Російські окупанти від самого ранку б'ють по території Дніпропетровської області. Ворог використовує безпілотники, артилерію та ракети.

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина — 29-річний чоловік у Дніпрі. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Загалом понад 20 разів російські окупанти прицільно б'ють по двох районах Дніпропетровської області.

У Дніпрі була пошкоджена міська інфраструктура, зокрема, тролейбусне депо, уламками був посічений тролейбус.

Міський голова Борис Філатов уточнив, що росіяни побили у Дніпрі пʼять тролейбусів, майстерню з обслуговування громадського електротранспорту та контактні опори на кількох вулицях. Водночас вдалося відновити повноцінну роботу громадського транспорту в місті.

У Дніпровському районі пошкоджені гімназія, приватний будинок та авто.

Водночас на Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, агропідприємство, п'ятиповерхівки, приватні оселі, господарська споруда.

Обстріл України — деталі удару 16 квітня

Обстріл України з 15 на 16 квітня, внаслідок якого постраждала Одеса, а також Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, тривав сумарно 32 години. Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

В Одесі атака продовжувалася і зранку — Повітряні сили повідомляли про ударні дрони у районі Овідіополя, Тарабунар, Одеси, рухаючись з боку моря. Водночас о 10:56 стало відомо про відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 16 квітня, коли під удар потрапили обласні центри на півдні та в центрі країни. Під удар потрапив Київ: є руйнування в Оболонському, Деснянському та інших районах. Згідно з попередніми даними військової адміністрації, загинуло п'ятеро людей, серед них — двоє охоронців. Крім столиці, було гучно у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.