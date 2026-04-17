Более 20 атак: Россия с утра массированно обстреливает Днепропетровскую область (фото)

Российские оккупанты с самого утра бьют по территории Днепропетровской области. Враг использует беспилотники, артиллерию и ракеты.

В результате обстрелов пострадал один человек — 29-летний мужчина в Днепре. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Ганжа.

Всего более 20 раз российские оккупанты прицельно бьют по двум районам Днепропетровской области.

В Днепре была повреждена городская инфраструктура, в частности, троллейбусное депо, обломками был посечен троллейбус.

Городской голова Борис Филатов уточнил, что россияне побили в Днепре пять троллейбусов, мастерскую по обслуживанию общественного электротранспорта и контактные опоры на нескольких улицах. В то же время удалось восстановить полноценную работу общественного транспорта в городе.

Відео дня

Атака на Днепр Фото: Facebook/Борис Филатов Атака на Днепр Фото: ГСЧС

В Днепровском районе повреждены гимназия, частный дом и авто.

В то же время на Никопольщине россияне попали по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Изуродованы инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственная постройка.

Обстрел Украины — детали удара 16 апреля

Обстрел Украины с 15 на 16 апреля, в результате которого пострадала Одесса, а также Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, длился суммарно 32 часа. В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К".

В Одессе атака продолжалась и утром — Воздушные силы сообщали об ударных дронах в районе Овидиополя, Тарабунар, Одессы, двигаясь со стороны моря. В то же время в 10:56 стало известно об отбое воздушной тревоги.

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 16 апреля, когда под удар попали областные центры на юге и в центре страны. Под удар попал Киев: есть разрушения в Оболонском, Деснянском и других районах. Согласно предварительным данным военной администрации, погибли пять человек, среди них — двое охранников. Кроме столицы, было громко в Днепре, Запорожье и Харькове.