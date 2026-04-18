Взрывы в Запорожье, Сумах и Одесской области: россияне атаковали Украину "Шахедами", что известно (фото)

В ночь на 18 апреля россияне запустили десятки ударных беспилотников по Украине. Взрывы на фоне атаки прогремели в Запорожье, Сумах и в Одесской области, известно о разрушениях в результате обстрела.

Воздушная тревога на фоне угрозы ударов дронов была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке дронов по Украине.

Атака на Запорожье

Около 23:50 часов председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали областной центр. В городе поднялся пожар, известно о повреждении жилых домов в результате обстрела.

Через несколько минут стало известно о раненом мужчине в Запорожье.

По данным ОВА, в результате российской атаки повреждены объект инфраструктуры, автомобили и частные дома. Произошли пожары, которые уже удалось локализовать оперативным службам.

Около 01:30 мониторинговые каналы предупредили о повторном движении вражеских дронов в направлении Запорожья. Федоров сообщил, что взрывы были слышны в области, информации о последствиях повторной атаки на момент публикации не поступали.

Атака на Одесскую область

В 01:00 часов мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили о движении большого количества дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Сообщалось о движении не менее 35 российских БпЛА на регион.

В Воздушных силах уточнили, что вражеские дроны атакуют район Черноморское-Южное. В области работали силы противовоздушной обороны.

Информации о последствиях вражеской атаки в Одесской области не поступало.

Атака на Сумы

Около 01:15 часов было зафиксировано движение российских дронов курсом на Сумы, сообщали мониторинговые каналы. В городе прогремели взрывы на фоне атаки, информировали корреспонденты "Суспільного".

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, 17 апреля директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии изданию "24 канал" заявил, что РФ планирует массированно атаковать Украину до 7 раз в месяц.

Утром 17 апреля в ОВА сообщили, что россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, используя дроны, артиллерию и ракеты.