РФ будет бить по Украине до 7 раз в месяц: офицер объяснил цель массированных атак врага

Россия готовится усилить давление на Украину и увеличить количество массированных ракетно-дронных атак до семи в месяц. Как объясняют специалисты, подобная тактика врага направлена не на отдельные цели, а на системное истощение украинской противовоздушной обороны.

В частности, об этом свидетельствуют данные разведки, на которые ссылается глава МИД Украины. По его словам, активизация обстрелов может начаться уже в ближайшее время. Как рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии изданию "24 канал", увеличение количества атак имеет четкое объяснение, и в целом, Россия стремится изменить темп войны и сократить Украине время на восстановление между ударами.

Сейчас между массированными атаками есть паузы. В это время Украина пополняет запасы ракет для ПВО, перегруппировывает силы и меняет позиции. Если количество атак возрастет, таких пауз почти не останется. Система противовоздушной обороны будет работать под постоянной нагрузкой, а риск ее истощения возрастет.

Эксперт отмечает, что для этого России не нужно существенно увеличивать запасы вооружения. Она может иначе использовать уже имеющиеся ресурсы. В частности, атаки могут длиться дольше и происходить волнами. Сначала запускают крылатые ракеты, ночью применяют баллистику, а под утро — беспилотники. И такой подход усложняет работу ПВО и заставляет ее действовать без перерывов.

"Надо понять, что сокращается время логистики. Нам же нужно обеспечивать средства ПВО ракетами и всем остальным. А теперь существенно сокращается время на логистику и оснащение боевых групп. Так россияне стремятся истощить и утомить нашу противовоздушную оборону, — пояснил он.

В то же время возможности России ограничены. По словам Храпчинского, уже наблюдается уменьшение применения баллистических ракет. Одной из причин стали удары Украины по российским оборонным предприятиям, в частности по Воткинскому заводу и предприятию "Кремний-Эл".

Эксперт отмечает, что Украине необходимо и в дальнейшем наносить удары по производственным и ремонтным мощностям России. Речь идет о предприятиях, которые изготавливают ракеты, их компоненты и обслуживают военную технику и авиацию.

Зато Россия в целом делает ставку на длительное давление и истощение. Она пытается усложнить работу ПВО и уменьшить время на восстановление между атаками.

"Россияне не имеют четких мест, куда хотят попасть. У них есть желание атаковать дамбы, например, в Киеве или другие стратегические объекты. Но их главная задача — истощение и нагрузка ПВО. Чем больше гражданских погибнет, чем больше пострадает инфраструктура, тем лучше для России. Это методика террора", — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по данным украинской разведки Россия готовится осуществлять до семи массированных атак по Украине ежемесячно. По его словам, под массированным ударом подразумевается применение не менее 400 беспилотников вместе с не менее чем 20 ракетами.

Также Фокус писал, что, по словам военного эксперта Алексея Гетьмана, во время российских атак Украина вынуждена экономить ракеты ПВО из-за их ограниченного количества. Он пояснил, что россияне используют крылатые ракеты как отвлекающие цели, а основной удар наносят баллистикой.