РФ битиме по Україні до 7 разів на місяць: офіцер пояснив ціль масованих атак ворога

Росія готується посилити тиск на Україну та збільшити кількість масованих ракетно-дронових атак до семи на місяць. Як пояснюють фахівці, тподібна тактика ворога спрямована не на окремі цілі, а на системне виснаження української протиповітряної оборони.

Зокрема, про це свідчать дані розвідки, на які посилається глава МЗС України. За його словами, активізація обстрілів може розпочатися вже найближчим часом. Як розповів директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі виданню "24 канал", збільшення кількості атак має чітке пояснення, і в цілому, Росія прагне змінити темп війни та скоротити Україні час на відновлення між ударами.

Зараз між масованими атаками є паузи. У цей час Україна поповнює запаси ракет для ППО, перегруповує сили та змінює позиції. Якщо кількість атак зросте, таких пауз майже не залишиться. Система протиповітряної оборони працюватиме під постійним навантаженням, а ризик її виснаження зросте.

Експерт зазначає, що для цього Росії не потрібно суттєво збільшувати запаси озброєння. Вона може інакше використовувати вже наявні ресурси. Зокрема, атаки можуть тривати довше та відбуватися хвилями. Спочатку запускають крилаті ракети, уночі застосовують балістику, а під ранок — безпілотники. І такий підхід ускладнює роботу ППО та змушує її діяти без перерв.

"Треба зрозуміти, що скорочується час логістики. Нам же потрібно забезпечувати засоби ППО ракетами та всім іншим. А тепер суттєво скорочується час на логістику й оснащення бойових груп. Так росіяни прагнуть виснажити і втомити нашу протиповітряну оборону, – пояснив він.

Водночас можливості Росії обмежені. За словами Храпчинського, вже спостерігається зменшення застосування балістичних ракет. Однією з причин стали удари України по російських оборонних підприємствах, зокрема по Воткінському заводу та підприємству "Кремній-Ел".

Експерт наголошує, що Україні необхідно й надалі завдавати ударів по виробничих і ремонтних потужностях Росії. Йдеться про підприємства, які виготовляють ракети, їхні компоненти та обслуговують військову техніку й авіацію..

Натомість Росія загалом робить ставку на тривалий тиск і виснаження. Вона намагається ускладнити роботу ППО та зменшити час на відновлення між атаками.

"Росіяни не мають чітких місць, куди хочуть влучити. У них є бажання атакувати дамби, наприклад, у Києві чи інші стратегічні об'єкти. Але їхнє головне завдання – виснаження і навантаження ППО. Чим більше цивільних загине, чим більше постраждає інфраструктура, тим краще для Росії. Це методика терору", – підкреслив він.

До цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за даними української розвідки Росія готується здійснювати до семи масованих атак по Україні щомісяця. За його словами, під масованим ударом мається на увазі застосування щонайменше 400 безпілотників разом із не менш як 20 ракетами.

Також Фокус писав, що , зза словами військового експерта Олексія Гетьмана, під час російських атак Україна змушена економити ракети ППО через їхню обмежену кількість. Він пояснив, що росіяни використовують крилаті ракети як відволікаючі цілі, а основний удар завдають балістикою.