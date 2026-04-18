Вибухи у Запоріжжі, Сумах та на Одещині: росіяни атакували Україну "Шахедами", що відомо (фото)

У ніч на 18 квітня росіяни запустили десятки ударних безпілотників по Україні. Вибухи на тлі атаки пролунали у Запоріжжі, Сумах та в Одеській області, відомо про руйнування внаслідок обстрілу.

Повітряну тривогу на тлі загрози ударів дронів було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку дронів по Україні.

Атака на Запоріжжя

Близько 23:50 години голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували обласний центр. У місті здійнялася пожежа, відомо про пошкодження житлових будинків внаслідок обстрілу.

Через кілька хвилин стало відомо про пораненого чоловіка у Запоріжжі.

За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже вдалося локалізувати оперативним службам.

Близько 01:30 моніторингові канали попередили про повторний рух ворожих дронів у напрямку Запоріжжя. Федоров повідомив, що вибухи було чутно в області, інформації про наслідки повторної атаки на момент публікації не надходили.

Атака на Одещину

Об 01:00 години моніторингові канали та Повітряні сили попередили про рух великої кількості дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Повідомлялося про рух щонайменше 35 російських БпЛА на регіон.

У Повітряних силах уточнили, що ворожі дрони атакують район Чорноморське-Південне. В області працювали сили протиповітряної оборони.

Інформації щодо наслідків ворожої атаки на Одещину не надходило.

Атака на Суми

Близько 01:15 години було зафіксовано рух російських дронів курсом на Суми, повідомляли моніторингові канали. У місті пролунали вибухи на тлі атаки, інформували кореспонденти "Суспільного".

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, 17 квітня директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі виданню "24 канал" заявив, що РФ планує масовано атакувати Україну до 7 разів на місяць.

Вранці 17 квітня в ОВА повідомили, що росіяни масовано атакували Дніпропетровщину, використовуючи дрони, артилерію та ракети.