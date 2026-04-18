РФ вдарила дронами по порту на Одещині: є поранений, — віцепрем'єр Кулеба (фото, відео)

Уночі проти 18 квітня ЗС РФ здійснили дронову атаку об'єктів портової інфрастуктури Одеської області. Наразі повідомляється про одного постраждалого, триває ліквідація наслідків.

Постраждалим виявився водій вантажівки, якому на місці було надано медичну допомогу. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба в своєму Telegram.

"Цієї ночі росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині. Пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси", — вказує посадовець.

За словами Кулеби, на території портового оператора було завдано значних пошкоджень. Зокрема, постраждали силоси з кукурудзою, а потім виникла виникла пожежа.

"На місцях працюють підрозділи рятувальників", — підсумовує урядовець.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Внаслідок російських ударів знеструмлення сталися у мешканців низки міст та районів.