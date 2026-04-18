РФ ударила дронами по порту в Одесской области: есть раненый, — вице-премьер Кулеба (фото, видео)

В ночь на 18 апреля ВС РФ осуществили дроновую атаку объектов портовой инфрастуктуры Одесской области. Сейчас сообщается об одном пострадавшем, продолжается ликвидация последствий.

Пострадавшим оказался водитель грузовика, которому на месте была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в своем Telegram.

"Этой ночью россия атаковала ударными БпЛА порт в Одесской области. Повреждены склады, грузовой транспорт, здание, загорелись автобусы", — указывает чиновник.

По словам Кулебы, на территории портового оператора были нанесены значительные повреждения. В частности, пострадали силосы с кукурузой, а затем — возник пожар.

"На местах работают подразделения спасателей", — заключает чиновник.

Ранее Фокус сообщал о том, зачем РФ растягивает удары по Украине на сутки. Эксперты сходятся во мнении: ключевой стала не только массированность, а именно длительность и растянутость во времени, которая истощает ПВО и давит на гражданское население.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали важный энергетический объект на Черниговщине. Вследствие российских ударов обесточивание произошли у жителей ряда городов и районов.