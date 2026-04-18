Россияне атаковали важный энергетический объект на Черниговщине: почти 400 тысяч человек оказались без света

В ночь на 18 апреля россияне атаковали важный энергетический объект в Черниговской области, в результате чего по меньшей мере 380 тысяч абонентов оказались без электричества.

Повреждения получила энергетическая инфраструктура в Нежинском районе Черниговщины. Об этом утром сообщили в Telegram-канале АО "Черниговоблэнерго".

Атака на объект произошла около 04:00 часов. В результате российских ударов обесточивание произошли у жителей ряда городов и районов: в Чернигове, Прилуках, Нежине, Славутиче, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах фиксируются отключения света, отметили в ведомстве.

Скриншот | сообщение облэнерго о последствиях атаки РФ на энергетический объект на Черниговщине

В местных каналах в частности Славутича сообщали около 04:00 часов, что свет исчез по всему городу.

Энергетики уже начали работы по восстановлению подачи света в дома украинцев, как только это позволила ситуация с безопасностью в регионе. Прогнозов относительно того, когда электричество может вернуться, на момент публикации не было.

Відео дня

Других подробностей о последствиях российской атаки местные власти и оперативные службы не предоставляли.

Обстрелы 18 апреля: какие регионы атаковала Россия

В ночь на субботу враг также запустил десятки ударных беспилотников по Украине. Фокус сообщал, что взрывы прогремели в Запорожье, Сумах и в Одесской области на фоне угрозы дронов.

В Запорожье в результате российских атак зафиксированы разрушения частных жилых домов. Власти сообщали о пожарах и пострадавшем мужчине, получившем ранения из-за вражеского удара.

Напомним, 17 апреля россияне атаковали Днепр и Чернигов: в результате ударов без света остались тысячи людей.

Также утром 17 апреля ВС РФ массированно атаковали Днепропетровскую область, применяя дроны, артиллерийское вооружение и ракеты.