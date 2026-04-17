Россияне атаковали Днепр и Чернигов: 6 тысяч человек остались без света

В ночь на 17 апреля враг обстрелял города Украины. В Чернигове зафиксировано попадание по ряду объектов инфраструктуры.

Чернигов подвергся массированной атаке ударными беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета на своем Telegram-канале.

По информации АО "Черниговоблэнерго", в результате российской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе: обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов.

"Зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар. Также зафиксировано попадание по ряду объектов инфраструктуры. Информация предварительная и уточняется", предупредили в горсовете и рассказали, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

А в Днепре в результате обстрела повреждено транспортное предприятие.

"Произошел пожар, его пожарные уже локализовали", сообщил Александр Ганжа, председатель Днепровской ОГА.

