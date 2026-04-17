Росіяни атакували Дніпро і Чернігів: 6 тисяч людей лишились без світла

В ніч на 17 квітня ворог обстріляв міста України. В Чернігові зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.

Чернігів зазнав масованої атаки ударними безпілотниками. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради на своєму Telegram-каналі.

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі: знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.

"Зафіксовано влучання по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури. Інформація попередня та уточнюється", попередили у міськраді та розповіли, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Попередньо, минулося без постраждалих.

А у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджене транспортне підприємство.

"Сталася пожежа. Її вогнеборці уже локалізували", повідомив Олександр Ганжа, голова Дніпровської ОВА.

Нагадаємо, 16 квітня росіяни атакували Запоріжжя і вдарили по храму під час молитви.

А 15 квітня росіяни масовано атакували міста України. Запоріжжя, Дніпро та Черкаси опинились під ударами ворожих ракет та дронів.