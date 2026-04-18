Росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт на Чернігівщині: майже 400 тисяч людей опинилися без світла

У ніч на 18 квітня росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт у Чернігівській області, внаслідок чого щонайменше 380 тисяч абонентів опинилися без електрики.

Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура у Ніжинському районі Чернігівщини. Про це вранці повідомили у Telegram-каналі АТ "Чернігівобленерго".

Атака на об'єкт сталася близько 04:00 години. Внаслідок російських ударів знеструмлення сталися у мешканців низки міст та районів: у Чернігові, Прилуках, Ніжині, Славутичі, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах фіксуються відключення світла, зазначили у відомстві.

Скриншот | повідомлення обленерго про наслідки атаки РФ на енергетичний об'єкт на Чернігівщині

У місцевих каналах зокрема Славутича повідомляли близько 04:00 години, що світло зникло по всьому місту.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення подання світла у домівки українців, як тільки це дозволила безпекова ситуація у регіоні. Прогнозів щодо того, коли електрика може повернутися, на момент публікації не було.

Відео дня

Інших подробиць щодо наслідків російської атаки місцева влада та оперативні служби не надавали.

Обстріл 18 квітня: які регіони атакувала Росія

У ніч на суботу ворог також запустив десятки ударних безпілотників по Україні. Фокус повідомляв, що вибухи прогриміли у Запоріжжі, Сумах та в Одеській області на тлі загрози дронів.

У Запоріжжі внаслідок російських атак зафіксовані руйнування приватних житлових будинків. Влада повідомляла про пожежі та постраждалого чоловіка, що зазнав поранень через ворожий удар.

Нагадаємо, 17 квітня росіяни атакували Дніпро і Чернігів: внаслідок ударів без світла залишилися тисячі людей.

Також уранці 17 квітня ЗС РФ масовано атакували Дніпропетровську область, застосовуючи дрони, артилерійське озброєння та ракети.