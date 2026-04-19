Россияне массированно атаковали Чернигов "Шахедами": пострадали медучреждение и учебное заведение, есть раненые (видео)

В ночь на 19 апреля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Под массированным ударом оказался Чернигов, где известно о ряде последствий.

В результате вражеского обстрела повреждения получили частные жилые дома, а также образовательное учреждение. О последствиях сообщил председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове начали раздаваться около 01:00 часов, информировало "Суспільне". Воздушные силы перед этим предупреждали о движении вражеских дронов на город с восточного направления.

Сначала в МВА заявили, что на фоне массированной атаки в городе зафиксировано падение "Шахедов". Впоследствии стало известно, что в результате обстрела загорелись по меньшей мере два частных жилых дома. Также повреждения получил один из учебных заведений в Чернигове, какой именно — пока не уточняют.

Відео дня

Брижинский также написал о пострадавших в результате атаки. Информация по этому поводу уточняется.

Около 02:00 часов в Черниговском городском совете сообщили, что в городе зафиксировано всего четыре локации ударов российских "Шахедов", пишет "Суспільне". На момент публикации зафиксирована атака по учебному заведению, медицинскому учреждению, которое не функционирует, а также нескольким частным жилым домам, расположенным в разных районах Чернигова.

Данные о последствиях и количестве пострадавших устанавливаются.

Напомним, 18 апреля россияне атаковали беспилотниками маршрутку и грузовик в Днепропетровской области: среди пострадавших — ребенок.

Также 18 апреля враг ударил дронами по порту в Одесской области: пострадал мужчина.