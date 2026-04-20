Росія атакує по всій лінії фронту: що стоїть за новою тактикою ворога, — ISW

Російські війська протягом останніх днів активізували штурмові дії практично по всій лінії фронту, застосовуючи невеликі механізовані та моторизовані підрозділи. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що така тактика може бути частиною ширшого задуму окупантів, однак її ефективність викликає сумніви.

Російські війська протягом останніх 48 годин здійснили чотири механізовані та моторизовані штурми військами розміром зі взвод або менше по всьому театру військових дій. Але ці штурми навряд чи підсилять вже триваючий російський весняно-літній наступ 2026 року, повідомляє ISW.

"Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська розміром приблизно зі взвод 18 та 19 квітня здійснили два механізовані штурми на схід від Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки), а також, моторизований штурм за допомогою кількох транспортних засобів "Урал" та щонайменше шести мотоциклів на схід від Святопетрівки (на північний захід від Гуляйполя) 18 квітня", — зазначило ISW.

Окрім того відбувся механізований штурм військами розміром приблизно зі взвод поблизу Кучерова, Курська область (на південний схід від Глушково) 19 квітня. ISW не виявила жодних доказів того, що ці штурми призвели до тактично значних перемог. Три із чотирьох цих штурмів, схоже, не вийшли за межі поточної лінії зіткнення.

Яку мету переслідує РФ

"Ці російські механізовані та моторизовані штурми, можливо, були розвідувальними операціями з використанням сил, спрямованих на виявлення або перевірку стійкості українських позицій та оборонних споруд перед майбутніми наземними штурмами. Російські війська також могли проводити відносно незалежні штурми, спрямовані на використання уявних або фактичних тактичних переваг поблизу Часового Яру, Святопетрівки та Кучерова", — наголошує ISW.

Аналітики ISW вважають, що російські війська, можливо, мали намір проводити механізовані та моторизовані штурми по всьому театру військових дій, щоб закріпити українські війська в районах, які не є пріоритетними для Росії наразі. Для РФ головним є просування на український фортечний пояс у Донецькій області, зокрема на північну околицю Слов'янська.

Однак російським військам потрібно було б виділити більше сил протягом тривалішого періоду, щоб досягти значного в оперативному плані ефекту закріплення, вважають аналітики ISW. Війська РФ здійснюють ці наступи, оскільки українським військам вдалося стримати просування російських військ на кількох ділянках лінії фронту, включаючи пріоритетні російські зусилля просування на Слов'янському напрямку, у бік Вовчанська (Харківська область), на північний захід від Покровська (Донецька область) та на захід від Гуляйполя у напрямку Оріхова (Запорізька область). Також це обхід Оріхова вздовж західного берега Каховського водосховища.

Висновки ISW

"Російські війська прагнуть, таким чином, зберегти ілюзію одночасного просування по кількох напрямках під час свого весняно-літнього наступу 2026 року в рамках тривалої кампанії когнітивної війни. Вона спрямована на те, щоб переконати Україну та Захід – оборонні лінії України загрожує неминучий крах. Однак російський наступ поки що залишається невдалим", — вказують ISW.

Російські війська розподіляють сили таким чином, що відволікають ресурси від основних зусиль, а механізовані та моторизовані наступи 18-19 квітня значною мірою не впливають на зусилля РФ під Слов'янськом. Лише наступ на північний захід від Гуляйполя відбувався в районі, який російські війська посилили стратегічними резервами, роблять висновок ISW.

Нагадаємо, що російські диверсійні групи на Сумщині намагалися проникнути в тил ЗСУ через труби газопроводу "Дружба". Українські військові виявили понад два десятки окупантів завдяки дронам і знищили їх ударами артилерії. У Центрі протидії дезінформації заявили, що загрози для міста Суми немає.

Раніше ми також інформували, що у Кремлі розглядають можливість масштабної мобілізації для посилення наступальних дій в Україні. Російські війська активізують атаки на різних напрямках, намагаючись розширити зони контролю. Аналітики попереджають, що такі кроки можуть свідчити про підготовку до нового етапу війни.