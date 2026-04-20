"З тим самим результатом": ЗС РФ намагалися прорватися на Сумщині через трубу газогону "Дружба" (відео)

Російські військові намагалися прорватися у Сумській області, використовуючи газову трубу. Паралельно ворог здійснив маневр на квадроциклах і мотоциклах.

Така спроба росіян прорватися на Сумщині у такий спосіб з тріском провалилася. Про це 19 квітня розповіли у пресслужбі 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ.

Українські військові обірвали спробу росіян інфільтруватися за допомогою газової труби. Проте завдяки роботі Сил оборони дії росіян були вчасно виявлені та припинені.

Як наслідок було ліквідовано 35 російських бійців, поранено — 17. ⁠Також Сили оборони знищили 3 мотоцикли, 4 квадроцикли.

OSINT-канал @moklasen у мережі X розповів, що російські військові вийшли з труби на північний захід від села Яблунівка, а тоді були знищені українськими бійцями.

"Мілітарний" пише, що подібна спроба росіян просунутися за допомогою газової труби вже далеко не перша. Як мінімум ворог пробував це зробити вже четвертий раз на цій ділянці фронту, не кажучи вже про інші напрямки.

Першу подібну спробу військові зафіксували у лютому. Тоді група, яка складалася із 22 російських піхотинців, потрапила в засідку підрозділів 71-ї окремої аеромобільної бригади. Українські бійці заздалегідь довідалися про наміри росіян і влаштували їм пастку, не давши шансу просунутися.

Нагадаємо, 19 квітня 412 бригада Nemesis повідомила, що Сили безпілотних систем ЗСУ вперше у світі збили російський "Шахед" перехоплювачем, запущеним із надводної платформи.

18 квітня Служба безпеки України повідомила про успішну комплексну операцію на території окупованого Криму, де були уражені кораблі, локаційна станція та нафтобаза окупантів.