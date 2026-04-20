"С тем же результатом": ВС РФ пытались прорваться на Сумщине через трубу газопровода "Дружба" (видео)

Российские военные пытались прорваться в Сумской области, используя газовую трубу. Параллельно враг совершил маневр на квадроциклах и мотоциклах.

Такая попытка россиян прорваться на Сумщине таким образом с треском провалилась. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

Украинские военные оборвали попытку россиян инфильтрироваться с помощью газовой трубы. Однако благодаря работе Сил обороны действия россиян были вовремя обнаружены и прекращены.

В результате было ликвидировано 35 российских бойцов, ранены — 17. Также Силы обороны уничтожили 3 мотоцикла, 4 квадроцикла.

OSINT-канал @moklasen в сети X рассказал, что российские военные вышли из трубы на северо-запад от села Яблоновка, а потом были уничтожены украинскими бойцами.

"Милитарный" пишет, что подобная попытка россиян продвинуться с помощью газовой трубы уже далеко не первая. Как минимум враг пробовал это сделать уже четвертый раз на этом участке фронта, не говоря уже о других направлениях.

Первую подобную попытку военные зафиксировали в феврале. Тогда группа, которая состояла из 22 российских пехотинцев, попала в засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады. Украинские бойцы заранее узнали о намерениях россиян и устроили им ловушку, не дав шанса продвинуться.

