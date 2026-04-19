Впервые в мире: СБС сбили российский "Шахед" дроном с надводной платформы (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ сбили российский "Шахед" перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Этот случай стал первым подобным в мире.

Дивизион беспилотных надводных комплексов СБС ВСУ осуществил результативный перехват ударного БпЛА дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы. Об этом информирует 412 бригада Nemesis.

Отмечается, что подобное уничтожение вражеского "Шахеда" с безэкипажного катера стало первым зафиксированным случаем в мировой практике.

В подразделении, выполняющем боевые задачи в морской операционной зоне, обращают внимание на новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

"Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", — говорится в сообщении.

Відео дня

Напомним, 4 апреля Силы беспилотных систем дотянулись до двух пунктов предполетной подготовки БПЛА "Шахед". Хабы, откуда по Украине запускают ударные дроны, находятся возле поселка Навля Брянской области и на аэродроме Халино в Курской области.

В ночь на 2 апреля бойцы Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели совместную спецоперацию в оккупированном Крыму, уничтожив сразу семь важных целей. Были поражены четыре дрона "Орион", самолет Ан-72, РЛС "Меч" и база тяжелых разведывательных беспилотников.