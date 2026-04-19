Вперше у світі: СБС збили російський "Шахед" дроном із надводної платформи (відео)

Сили безпілотних систем ЗСУ збили російський "Шахед" перехоплювачем, запущеним із надводної платформи. Цей випадок став першим подібним у світі.

Дивізіон безпілотних надводних комплексів СБС ЗСУ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи. Про це інформує 412 бригада Nemesis.

Наголошується, що подібне знищення ворожого "Шахеду" з безекіпажного катера стало першим зафіксованим випадком у світовій практиці.

У підрозділі, який виконує бойові завдання в морській операційній зоні, звертають увагу на новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей.

"Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня Сили безпілотних систем дотягнулися до двох пунктів передполітної підготовки БПЛА "Шахед". Хаби звідки по Україні запускають ударні дрони, знаходяться біля селища Навля Брянської області та на аеродромі Халино у Курській області.

В ніч на 2 квітня бійці Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спільну спецоперацію в окупованому Криму, знищивши одразу сім важливих цілей. Були уражені чотири дрони "Орион", літак Ан-72, РЛС "Меч" та база важких розвідувальних безпілотників.