Россия атакует по всей линии фронта: что стоит за новой тактикой врага, — ISW

Российские войска в последние дни активизировали штурмовые действия практически по всей линии фронта, применяя небольшие механизированные и моторизованные подразделения. Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, что такая тактика может быть частью более широкого замысла оккупантов, однако ее эффективность вызывает сомнения.

Российские войска в течение последних 48 часов осуществили четыре механизированные и моторизованные штурмы войсками размером со взвод или меньше по всему театру военных действий. Но эти штурмы вряд ли усилят уже продолжающееся российское весенне-летнее наступление 2026 года, сообщает ISW.

"Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска размером примерно со взвод 18 и 19 апреля осуществили два механизированных штурма к востоку от Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки), а также, моторизованный штурм с помощью нескольких транспортных средств "Урал" и по меньшей мере шести мотоциклов к востоку от Святопетровки (к северо-западу от Гуляйполя) 18 апреля", — отметило ISW.

Кроме того, состоялся механизированный штурм войсками размером примерно со взвод вблизи Кучерова, Курская область (к юго-востоку от Глушково) 19 апреля. ISW не обнаружила никаких доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значимым победам. Три из четырех этих штурмов, похоже, не вышли за пределы текущей линии соприкосновения.

Какую цель преследует РФ

"Эти российские механизированные и моторизованные штурмы, возможно, были разведывательными операциями с использованием сил, направленных на выявление или проверку устойчивости украинских позиций и оборонительных сооружений перед будущими наземными штурмами. Российские войска также могли проводить относительно независимые штурмы, направленные на использование мнимых или фактических тактических преимуществ вблизи Часового Яра, Святопетровки и Кучерова", — отмечает ISW.

Аналитики ISW считают, что российские войска, возможно, намеревались проводить механизированные и моторизованные штурмы по всему театру военных действий, чтобы закрепить украинские войска в районах, которые не являются приоритетными для России в настоящее время. Для РФ главным является продвижение на украинский крепостной пояс в Донецкой области, в частности на северную окраину Славянска.

Однако российским войскам нужно было бы выделить больше сил в течение более длительного периода, чтобы достичь значительного в оперативном плане эффекта закрепления, считают аналитики ISW. Войска РФ осуществляют эти наступления, поскольку украинским войскам удалось сдержать продвижение российских войск на нескольких участках линии фронта, включая приоритетные российские усилия продвижения на Славянском направлении, в сторону Волчанска (Харьковская область), на северо-запад от Покровска (Донецкая область) и на запад от Гуляйполя в направлении Орехова (Запорожская область). Также это обход Орехова вдоль западного берега Каховского водохранилища.

Выводы ISW

"Российские войска стремятся, таким образом, сохранить иллюзию одновременного продвижения по нескольким направлениям во время своего весенне-летнего наступления 2026 года в рамках длительной кампании когнитивной войны. Она направлена на то, чтобы убедить Украину и Запад — оборонительные линии Украины грозит неизбежный крах. Однако российское наступление пока остается неудачным", — указывают ISW.

Российские войска распределяют силы таким образом, что отвлекают ресурсы от основных усилий, а механизированные и моторизованные наступления 18-19 апреля в значительной степени не влияют на усилия РФ под Славянском. Только наступление на северо-запад от Гуляйполя происходило в районе, который российские войска усилили стратегическими резервами, делают вывод ISW.

