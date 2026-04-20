РФ вдарила дроном по райвідділку поліції у Чернігівській області: є постраждалий (фото)

20 квітня російські війська завдали удару безпілотниками по місту Прилуки у Чернігівські області. Внаслідок атаки постраждав щонайменше один цивільний, також зафіксовано пожежі та пошкодження об’єктів інфраструктури.

У дописі на офіційній сторінці в Telegram поліції Чернігівської області зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа на території районного відділу поліції. Крім того, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та автомобілі. Правоохоронці повідомили, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Інформацію про атаку також підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, російські безпілотники влучили по місту, що спричинило займання на території райвідділу поліції та пошкодження цивільної інфраструктури й транспортних засобів. Станом на зараз відомо про одного постраждалого серед цивільного населення, інші обставини уточнюються.

Водночас очільник області повідомив про суттєве посилення атак у регіоні протягом останнього тижня. За його словами, через Чернігівщину та безпосередньо по населених пунктах було запущено понад 300 ударних безпілотників типу "Герань" і "Гербера". З них 182 були збиті силами оборони, частину вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби або вони були втрачено локаційно.

ЗС РФ атакували Чернігівську область

Окрім цього, протягом останньої доби російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру в Чернігівському та Прилуцькому районах. Під обстріли потрапила і Семенівка, де пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Нагадаємо, що 7 квітня ворог вдарив по центру міста Прилуки у Чернігвській області. Зокрема, місцеві почули три вибухи, після чого зайнялася будівля Прилуцької міської ради. Ба більше, того ж дня російські війська завдали удару безпілотником по центральній частині Новгорода-Сіверського, і під атаку потрапила будівля державної податкової інспекції.

