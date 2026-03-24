Карго-культ под видом евроинтеграции: что означают новые цены на топливо для бизнеса в Украине

Смотришь на эту инфографику и понимаешь: нас просто держат за идиотов. Наше государство построило идеальный карго-культ Евросоюза. Чиновники в дорогих костюмах натягивают европейские директивы на убитую войной экономику, как сову на глобус. Им очень удобно имплементировать европейские акцизы, пошлины и налоги. Но как только речь заходит о европейском верховенстве права, прозрачности судов или банальной защите инвестиций — у них начинается массовая амнезия. Мы интегрируемся в Европу исключительно через карман налогоплательщика, через фискальный каннибализм.

Давайте просто посмотрим на эту идиотскую математику.

Відео дня

Германия: Минималка — 2343 евро. Бензин — 1,85 евро. Немец на минималку может залить в бак 1266 литров.

Польша: Минималка — 1139 евро. Бензин — 1,55 евро. Поляк заливает 734 литра.

Украина: Минималка — жалкие 173 евро. А бензин... 1,40 евро! Украинец на свою минималку может купить аж 123 литра.

Разница в возможностях между нами и немцами — в 10 раз. Десять! При этом цена на стеле АЗС отличается на какие-то условные копейки.

Давайте спустимся с правительственных небес на землю — в реальный медицинский бизнес. Топливо по 1,40 евро при минималке в 173 евро — это приговор для пациента. В стоимость каждой капельницы, каждого препарата для химиотерапии, каждого флакона инсулина жестко зашита логистика. Холодовые цепи дистрибьюторов фармрынка не работают на святой воде — они жрут дизель. Клиники, которые вынуждены часами сидеть на генераторах из-за отключений, сжигают этот самый "европейский" дизель тоннами. И кто за это платит? Государство? Нет. За это платит пациент из своей мизерной зарплаты, или медицинский бизнес, который срезает собственную маржу до нуля, чтобы просто выжить в этих условиях.

А теперь посмотрите на фундамент нашей экономики — агросектор. Дизель, который уверенно летит до 100 гривен за литр — это уже не топливо, это жидкое золото для посевной и сбора урожая. Что мы получаем на выходе с этой математикой? Наша аграрка тупо становится неконкурентоспособной на международных рынках. Мы собственноручно, под бравурные аплодисменты о "евроинтеграции", добиваем свой экспортный потенциал. А для внутреннего покупателя это вообще контрольный выстрел. Эта золотая солярка автоматически мультиплицируется в себестоимости всего. Каждый пакет молока, каждый кусок мяса, каждая буханка социального хлеба на полке супермаркета теперь имеет сумасшедшую цену. Мы заставляем людей с доходами стран третьего мира покупать базовую еду по космическим прайсам, потому что государству надо собрать акциз.

Ну и финальный аккорд — волонтеры и оборонка. Каждый пикап, который гонят на Восток, каждый дрон, который доставляют "на ноль", каждая эвакуационная "скорая" — все это едет на горючем, с которого государство не забывает снять жирную европейскую маржу. Государство буквально облагает налогом собственное выживание. Собирать акцизы с логистики крови, оружия и турникетов по тарифам сытой Германии — это высший пилотаж цинизма.

Сколько еще можно доить эту корову, надеясь, что она начнет давать "европейское" молоко, если ее кормят украинской соломой? Пока правительство не поймет, что базой для европейских налогов является европейский уровень экономической свободы и покупательной способности, эти инфографики будут оставаться памятником нашему государственному идиотизму.

Мы не строим Европу. Мы просто строим самое дорогое в Европе гетто.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно