В Україні показали новий дрон Stalker: в чому особливість цього БПЛА (фото)

Українська компанія TechEx випробувала нову серію безпілотних літальних апаратів під назвою Stalker. БПЛА працюють на оптоволоконному зв’язку.

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Особливістю дрона Stalker стала рекордно низька серед українських виробників вага котушки з оптоволокном. На стадії випробування також перебувають нові котушки зі збільшеною довжиною волокна, пише "Укрінформ".

Випробування БПЛА Stalker Фото: Укрінформ

Головний інженер TechEx Антон зазначив, що для масово виробництва критично важливою є документація. Наразі компанії вдалося скоротити термін оформлення необхідних документів з місяця до кількох днів.

Для цього довелося враховувати аспекти, які раніше здавалися несуттєвими, бо спочатку команда працювала над волонтерськими проєктами, де потрібно було лише створювати дрони, не займаючись документацією.

Український БПЛА Stalker Фото: Укрінформ

Також повідомляється, що TechEx вдосконалює верстати намотки оптоволокна. За словами головно інженера, компанія розробляла цю технологію самотужки, бувши одною з перших у цій сфері.

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"Ми були у складі спеціальної групи, яка цю технологію розробляла ще до того, як вона взагалі стала мейнстримом і її почали так широко застосовувати. Ми створювали виробництво "з нуля", самостійно, писали під нього програмне забезпечення", — наголосив Антон.

БПЛА Stalker на оптоволокні Фото: Укрінформ

Нагадаємо, Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ високоточний ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D від компанії "Українська бронетехніка".

Фокус також повідомляв, що до використання в ЗСУ допустили безпілотний літальний апарат R-34-T з системою лазерної підсвітки та цілевказання коригованих боєприпасів.