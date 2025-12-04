Ночной обстрел Одессы: много пострадавших, город частично без света (фото)

В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также повреждения получили административное здание, расположенные рядом многоэтажные жилые дома и легковые автомобили.

Россияне атаковали Одессу в ночь на 4 декабря. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что подразделениям ПВО удалось уничтожить большую часть воздушных целей, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры.

"В результате падений обломков и действия взрывной волны повреждены двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, легковые автомобили. Предварительно пострадали шесть человек, из них двое спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в частности, шести детям, оказана психологическая помощь", — указал чиновник.

По его словам, спасатели потушили пожары, для жителей пострадавших домов власти развернули пункты несокрушимости.

Відео дня

Спасатели сообщили, что освобождали заблокированных в собственных домах людей вместе с полицейскими. По их данным, в результате обстрела пострадали пятеро одесситов.

В ГСЧС отметили, что тушили пожары несмотря на осложнения в виде повторного сигнала воздушной тревоги.

Люди возле поврежденного обстрелом дома Фото: ГСЧС

Из-за обстрелов часть Пересыпского района Одессы осталась без света. Начальник МВА Сергей Лысак сообщил, что из-за обесточивания частично не работает трамвайный маршрут №1 и №20, а вместо них курсируют социальные автобусы.

Напомним, в результате российского обстрела Киева полностью уничтожен павильон телеканала СТБ, где снимали "Все буде добре", "Зважених та щасливих" и ряд других любимых украинцами проектов.

А представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия сохраняет возможность наносить массированные ракетно-дронные удары по Украине 1-2 раза в неделю.