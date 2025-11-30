У РФ достаточно средств поражения для массированных обстрелов Украины — прогноз ВСУ

Россия сохраняет возможность наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине 1–2 раза в неделю, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он предупреждает об усилении атак в зимний период.

Россия сохраняет возможность наносить массированные удары по Украине до двух раз в неделю. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, динамика последних месяцев показывает, что для новых массированных ударов врагу не требуется длительная пауза.

"Статистика говорит сама за себя. К сожалению, такие атаки происходят регулярно — раз или два в неделю. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает производить необходимые средства поражения", — отметил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Фото: Армія Inform

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что подобные удары будут продолжаться, даже несмотря на атаки украинских сил по военным предприятиям РФ и ее складам боеприпасов. Особенно высокий риск сохраняется в холодное время года, когда российская армия традиционно усиливает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Игнат подчеркнул, что для надежной защиты страны необходимы дополнительные поставки зенитных боеприпасов от западных партнеров.

"Без достаточного количества ракет противовоздушной обороны очень сложно отражать такие обстрелы", — добавил он.

Напомним, Россия во время комбинированного удара 29 ноября запустила по Украине 36 ракет и почти 600 беспилотников. Основной целью атаки была столица и Киевская область.

В Минэнерго рассказали, что ночью 29 ноября РФ массированно ударила по энергообъектам Украины, без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч — в Киевской области, около 8 тысяч — в Харьковской области.