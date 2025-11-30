У РФ достатньо засобів ураження для масованих обстрілів України — прогноз ЗСУ

Росія зберігає можливість завдавати масованих ракетно-дронових ударів по Україні 1-2 рази на тиждень, заявив представник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він попереджає про посилення атак у зимовий період.

Росія зберігає можливість завдавати масованих ударів по Україні до двох разів на тиждень. Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, динаміка останніх місяців показує, що для нових масованих ударів ворогу не потрібна тривала пауза.

"Статистика говорить сама за себе. На жаль, такі атаки відбуваються регулярно — раз або два на тиждень. Це свідчить про те, що Росія продовжує виробляти необхідні засоби ураження", — зазначив Ігнат.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Фото: Армія Inform

Представник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що подібні удари триватимуть, навіть попри атаки українських сил по військових підприємствах РФ та її складах боєприпасів. Особливо високий ризик зберігається в холодну пору року, коли російська армія традиційно посилює тиск на українську енергетичну інфраструктуру.

Ігнат підкреслив, що для надійного захисту країни необхідні додаткові поставки зенітних боєприпасів від західних партнерів.

"Без достатньої кількості ракет протиповітряної оборони дуже складно відбивати такі обстріли", — додав він.

Нагадаємо, Росія під час комбінованого удару 29 листопада запустила по Україні 36 ракет і майже 600 безпілотників. Основною метою атаки була столиця та Київська область.

У Міненерго розповіли, що вночі 29 листопада РФ масовано вдарила по енергооб'єктах України, без світла залишилося більше ніж 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч — у Київській області, близько 8 тисяч — у Харківській області.