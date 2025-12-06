ЗС РФ б'ють по Україні "кинджалами": вибухає у Києві, Дніпрі, на Запоріжжі

У ніч на 6 грудня російські окупаційні війська випустили у бік України аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинджал", через що по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Перед пуском ракет було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Одразу після злету винищувачів по всій території України оголосили Повітряну небезпеку.

За даними моніторів, окрім Києва, балістика летіла у бік Дніпра, Конотопа та Ніжина. Зрештою, у Дніпрі таки пролунали вибухи.

У Києві та області працювала ППО, а ближче до другої ночі про перші вибухи повідомив голова запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Також близько 2-ї ночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що внаслідок обстрілу Дніпра та Києва пошкоджено декілька об'єктів енергетики.

"У подальшому на ніч тенденція така сама", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської ракетної атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Україну "шахедами".

