Отключения света в больницах Львова: Кабмин анонсировал проверки

Утром, 8 января, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что часть больниц города осталась без электроснабжения. По его словам, это случилось из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

В Кабинете министров уже отреагировали на ситуацию и заявили, что правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, этот пункт закреплен в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

"Ответственные исполнители, в частности, местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", – говорится в публикации главы Кабмина.

Свириденко добавила, что органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове.

"Здоровье и жизнь людей – это не повод для манипуляций и громких заголовков", – заверили в правительстве.

Что происходит во Львове с энергообеспечением

По словам Андрея Садового, с ночи во Львове от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт из-за якобы изменения правительством подхода к определению критичности предприятий.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений. Это нонсенс! Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений", – негодовал градоначальник.

Он написал, что в связи со сложившейся ситуацией город вынужден работать по новому графику, а он пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить ошибку, а также планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

Спустя почти три часа после этого поста, Садовый сообщил, что поговорил с Юлией Свириденко, а также с и. о. министра энергетики и министром здравоохранения.

"По состоянию на данный момент подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры возобновлена. Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", – говорится в публикации.

