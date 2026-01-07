Відключення світла в лікарнях Львова: Кабмін анонсував перевірки

Уранці, 8 січня, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що частина лікарень міста залишилася без електропостачання. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

У Кабінеті міністрів уже відреагували на ситуацію і заявили, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров'я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, цей пункт закріплено в рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

"Відповідальні виконавці, зокрема, місцеві органи влади, зобов'язані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду", — ідеться в публікації глави Кабміну.

Свириденко додала, що органи контролю, зокрема Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема, у Львові.

"Здоров'я і життя людей — це не привід для маніпуляцій і гучних заголовків", — запевнили в уряді.

Що відбувається у Львові з енергозабезпеченням

За словами Андрія Садового, з ночі у Львові від електроенергії було відключено частину лікарень і весь комунальний електротранспорт через нібито зміну урядом підходу до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї і тролейбуси мають працювати за графіком відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався віднести лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень", — обурювався градоначальник.

Він написав, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, місто змушене працювати за новим графіком, а він намагається зв'язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити помилку, а також планує альтернативне посилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Майже за три години після цього посту Садовий повідомив, що поговорив із Юлією Свириденко, а також з в. о. міністра енергетики та міністром охорони здоров'я.

"Станом на цей момент подачу електроенергії по частині об'єктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", — ідеться в публікації.

