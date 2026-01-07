Во Львове отключили от света больницы и электротранспорт: в городе сильные пробки

Некоторые больницы и общественный транспорт во Львове начали отключать от электроэнергии по графикам после того, как правительство пересмотрело список объектов критической инфраструктуры.

О применении графиков отключений света к части больниц и всего коммунального электротранспорта сообщил 7 января городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что причиной стало изменение подхода Кабинета министров Украины к определению критичности объектов.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!" — возмутился Садовый.

По его словам, больницы и электротранспорт были причислены к обычным группам отключений электроэнергии, и с ночи на 7 января во Львове заработали графики по новому подходу.

"С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку", — рассказал городской голова.

По словам Андрея Садового, во Львове сейчас в экстренном порядке планируют альтернативно усилить работу электротранспорта на маршрутах.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что из-за новых изменений в графиках отключения света немало электротранспорта разбросано по дорогам, и поэтому в городе образуются сильные пробки.

Отключение от света электротранспорта во Львове провоцирует пробки Фото: скриншот

Графики отключения света: список критических объектов пересмотрели

Премьер-министр Юлия Свириденко 21 декабря рассказывала, что Кабмин получил задание перераспределить до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры для уменьшения отключений света.

После массированного российского обстрела 24 декабря света во Львове не было более 10 часов.